Haval представил в России новую спецверсию кроссовера Dargo X

Компания Haval представила в России новую спецверсию автомобиля Dargo X с расширенным набором внедорожных характеристик. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Специальная версия предлагается в двух комплектациях с мощным 2-литровым бензиновым двигателем (192 л.с.), роботизированной коробкой передач и полным приводом. Haval Dargo X оснащен системой выбора режима движения из 8 доступных: «эко», «спорт», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и «ухабы». Кроме того, автомобиль оснащен блокировкой заднего дифференциала, системой поддержания постоянной скорости на бездорожье и экспертным режимом бездорожья. Это основные функции, которые отличают специальную версию. Экспертный режим пригодится в ситуациях, когда водителю необходим полный контроль над автомобилем в условиях труднопроходимых маршрутов (таких, как песок или грязь). Активация режима позволяет отключить электронную систему контроля устойчивости (ESC), антипротивобуксовочную систему (TCS), систему предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI), динамический контроль устойчивости транспортного средства (VDC), контроль крутящего момента лобового сопротивления двигателя (DTC) при одновременном сохранении действия антиблокировочной тормозной системы (ABS). Эту функцию рекомендовано использовать водителям с большим опытом поездок по бездорожью.

Внешний вид Haval Dargo X отличают массивная решетка радиатора, заклепки на колесных арках и пластиковые обвесы. Специальная версия предлагается в четырех цветовых комбинациях – «Благородный агат» (белый), «Графитовый кварц» (серый), «Терракотовый сапфир» (оранжевый) и «Черный нефрит» (черный). Корпуса зеркал заднего вида окрашены в серый цвет.

Элементы интерьера Haval Dargo X остаются без изменений и повторяют модель Haval Dargo: оригинальные решетки дефлекторов, широкий ультрасовременный экран мультимедиа, объемная цифровая панель, а также селектор коробки передач в форме шайбы. Автомобиль оснащен подогревом передних и задних сидений, двухзонным климат-контролем и подогревом всей площади лобового стекла.

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Фото: Haval