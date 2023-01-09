У дилеров заканчиваются LADA Largus и XRAY

Дилеры АВТОВАЗа распродали практически все оставшиеся в наличии автомобили LADA Largus и XRAY, а также у них подходят к концу запасы флагманской модели Vesta. Об этом «Российской газете» рассказал генеральный директор «Прагматика LADA Купчино» Игорь Бадер.

«На конец декабря 2022 года у дилеров по всей территории России оставалось 105 автомобилей XRAY – это всего 0,3% от общего объема новых автомобилей LADA на складах дилеров, 255 автомобилей Largus – это 0,8% от общего объема автомобилей, а также 794 Vesta, то есть 2,7% от общего объема. В среднем на площадке дилера сейчас остается примерно 2 – 3 Vesta, по одной машине Largus, далеко не у каждого есть XRAY. Учитывая сверхмалые остатки по этим моделям, велика вероятность, что они уже предоплачены клиентами и просто ждут выдачи, или, например, возобновления госпрограммы. Так или иначе – купить новую Vesta, XRAY или Largus не так и просто», – отметил Игорь Бадер.

Напомним, с 9 января конвейер АВТОВАЗа будет работать в шестидневном режиме – до 26 февраля. Линии Granta и платформа B0 – шесть дней в неделю в две смены, а линия Niva – в одну смену. В то же время модели LADA Lagrus и Vesta пока не выпускаются.

Согласно утвержденному Советом директоров плану, в 2023 году АВТОВАЗ должен выпустить 401,6 тыс. автомобилей. В марте возобновится выпуск обновленной LADA Vesta, причем ее производство перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Кроме того, в сентябре 2023-го должен вернуться в строй универсал LADA Largus. А вот от производства хэтчбека LADA XRAY АВТОВАЗ решил отказаться в связи с большой зависимостью от иностранных комплектующих.

Кроме того, Совет директоров АВТОВАЗа утвердил создание двух новых моделей LADA – отдельного семейства сегмента «В» на глобальной платформе, производство которого должно начаться в конце 2024 года, а также кроссовера на платформе LADA Vesta, чей выпуск намечен на конец 2025 года.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ