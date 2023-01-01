В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 7 PRO Max

Российские дилеры Chery начинают продажи кроссовера Tiggo 7 PRO Max. Новинка предлагается в двух комплектациях – Prestige и Ultimate – стоимостью 2 млн 369 тыс. 900 рублей и 2 млн 519 тыс. 900 рублей соответственно, с учетом спецпредложений. Позиции базовой комплектации исполняет модель Tiggo 7 PRO, которая также есть в наличии у официальных дилеров, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Из внешних отличий кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max получил хромированную накладку, обрамляющую решетку радиатора, дизайн которой исполнен в стиле 3D-матрицы по принципу россыпи драгоценных камней, создающих оптический эффект мерцания от игры света и тени. LED-фары ближнего и дальнего света занимают максимально высокое положение на стыке решетки и капота, а передние светодиодные противотуманные фары обрели стильную T-образную форму. В задней части автомобиля светодиодные фонари соединены горизонтальной световой планкой, над которой расположилось буквенное обозначение марки кроссовера. Завершающим штрихом спортивного стиля Tiggo 7 PRO Max стали двойные патрубки выхлопной трубы.

Что касается интерьера, панель приборов и экран системы мультимедиа представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12,3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. Пользователь имеет возможность выбора графического оформления цифрового бортового компьютера, в том числе настроив зависимость от выбранного режима управления. Экран информационно-развлекательного комплекса дает доступ к настройкам звукового поля в салоне и атмосферной подсветке, позволяет синхронно отображать контент подключенного смартфона, настраивать работу ассистентов водителя и систем дополнительной безопасности, регулировать высоту открытия задней двери багажника, а также выводить изображение с камер системы кругового обзора. В верхней части центральной консоли расположено сенсорное плато для управления климатом в салоне, подогревом сидений, всей полезной площади поверхности лобового стекла и зеркал. Беспроводная зарядка для смартфона расположилась в подконсольной нише. В оснащение комплектации Prestige входят кожаная отделка сидений, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, полностью светодиодную оптику, зеркала с электроприводом складывания и повторителями поворотов, панорамная крыша, задние и передние датчики парковки, камера заднего вида c системой динамической разметки и визуализацией шасси, антиблокировочная тормозная система (ABS), система стабилизации курсовой устойчивости (ESС), шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, круиз-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, бесконтактное открытие двери багажника, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), полноразмерное запасное колесо, полный «зимний» пакет, электрорегулировки положения передних сидений и поясничного упора водительского, атмосферная многоцветная подсветка интерьера, двухзонный климат-контроль, aудиосистема c шестью музыкальными динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, три USB-разъема и др.