В России появится китайский седан Jetta VA3

В России появится Jetta VA3 – это перелицованный седан Volkswagen Jetta для Китая, который не имеет ничего общего с известным в России Jetta. Модель предлагается в комплектации Aggressive по цене 1 млн 750 тыс. рублей. Как рассказал «Российской газете» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, первая партия ожидается в январе 2023 года и будет состоять примерно из 400 автомобилей.
Платформа Jetta VA3 идентична Skoda Rapid и Volkswagen Polo прошлого поколения. Под капотом автомобиля установлен 1.5-литровый «атмосферник» EA211 мощностью 112 л.с. (145 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin. В оснащение модели входят ESP, система контроля давления в шинах, боковые зеркала с обогревом, фронтальные подушки безопасности.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России появится седан Volkswagen Passat, который будет поставляться по схеме параллельного импорта из Китая. Модель предлагается в комплектации Luxury по цене 3 млн 750 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен двигатель 2.0 TSI мощностью 186 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG.
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Фото: autohome.com.cn