Лифтбек Changan UNI-V сертифицирован в России

Напомним, лифтбек Changan UNI-V дебютировал на китайском рынке в начале 2022 года. Длина автомобиля составляет 4680 мм, ширина – 1838 мм, высота – 1430 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Внешний вид модели отличают безрамочная радиаторная решетка, узкая оптика и утопленные ручки дверей. Кроме того, в Поднебесной для лифтбека предусмотрен выдвижной спойлер. Среди особенностей интерьера – многослойная передняя панель, придвинутая почти вплотную к лобовому стеклу виртуальная приборная панель, состоящая из трех экранов, а также отдельный тачскрин мультимедиа-системы и двухэтажный центральный тоннель.

Компания Changan сертифицировала в России лифтбек UNI-V, который, очевидно, может появиться в продаже в следующем году. Автомобили будут поставляться в нашу страну из Китая, пишет портал « Колеса.ру ».

В России Changan UNI-V сертифицирован с младшим мотором – это бензиновая «турбочетверка» 1.5, которая развивает 181 л.с. и 300 Нм (в Китае – 188 л.с., крутящий момент тот же) и работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. С таким силовым агрегатом разгон до 100 км/ч занимает у автомобиля 7,1 секунды, а максимальная скорость достигает 205 км/ч. В Поднебесной UNI-V еще можно купить с турбомотором 2.0 (233 л.с., 390 Нм) в паре с классическим 8-ступенчатым «автоматом». Привод в любом случае только передний.

На китайском рынке в оснащение модели входят климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора. Вероятно, у российской версии будет аналогичный набор оборудования.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Changan начали продажи обновленного компактного кроссовера Changan CS35PLUS. Новинка предлагается в двух комплектациях – Advance и Tech – стоимостью 2 млн 379 тыс. 900 рублей и 2 млн 429 тыс. 900 рублей соответственно.

Сколько уже автомобилей Changan в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Changan