Петербургский завод Hyundai начал производство кузовов для экспорта в Казахстан

Петербургский завод Hyundai, который с марта находится в простое, недавно начал штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, эти кузова не предназначены для России – их корейская компания направляет для местной сборки на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы (Казахстан). В планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta. Это частично загрузит мощности простаивающего завода в Санкт-Петербурге.

Полноценный запуск завода Hyundai Trans Kazakhstan производственной мощностью 30 тыс. автомобилей в год состоялся в октябре 2020 года. На нем выпускают семь моделей Hyundai: Accent (Solaris), Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. В августе 2022-го предприятие приостановило выпуск Accent и Creta из-за прекращения поставок компонентов для них с российского завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и начало договариваться с Hyundai об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран.

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), за 11 месяцев нынешнего года алматинский завод Hyundai Trans Kazakhstan увеличил производство на 46,8% до 33223 легковых автомобилей. Реализация Hyundai на рынке Казахстана за тот же период составила 25518 единиц (+25,5%), что обеспечило корейской марке второе место в рейтинге продаж и долю в 23,2%.

Фото: Hyundai Trans Kazakhstan