Рынок люксовых автомобилей с пробегом в ноябре сократился на 15%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2022 года жители РФ стали обладателями 128 подержанных автомобилей сегмента Luxury. Это на 15% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (151 шт.).

Порядка половины (47%) от этого количества пришлось на марку Bentley, что составляет 60 машин. Намного меньше было куплено б/у автомобилей брендов Rolls-Royce (26 шт.) и Maserati (21 шт.). Кроме этого, за месяц поменяли своих владельцев еще 14 подержанных суперкаров Lamborghini, 4 – Ferrari и 3 – Aston Martin.

Лидерство среди люксовых моделей с пробегом по итогам ноября принадлежит Bentley Continental GT, результат которого составил 30 экземпляров. Второе место тоже занял представитель линейки Bentley – внедорожник Bentayga (15 шт.), на третьем – кроссовер Lamborghini Urus (13 шт.). В ТОП-5 также вошли Bentley Continental Flying Spur (12 шт.) и Maserati Levante (9 шт.).

Что касается итогов 11 месяцев нынешнего года, то за этот период своих владельцев в России поменяли 1747 люксовых машин. И это на 3% больше, чем в январе – ноябре 2021-го.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Avito