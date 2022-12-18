В США началось производство Honda Pilot нового поколения

На заводе в штате Алабама (США) началось производство кроссовера Honda Pilot нового поколения. Новинка будет доступна в пяти комплектациях по цене от 39 150 до 52 030 долларов.

Как пишет «Газета.Ru», Pilot построен на новой платформе, при этом он сохранил конфигурацию салона с тремя рядами сидений в семиместном и восьмиместном варианте. Среднюю секцию основного заднего сиденья можно сложить и разместить в специальной нише под полом.

Кроме того, автомобиль получил новый двигатель V6 рабочим объемом 3,5 л и мощностью 285 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Завод в Алабаме – единственный, на котором выпускается эта модель. Российский рынок кроссовер Honda Pilot предыдущего поколения покинул в ноябре 2021 года.

А вот о том, какие модели появились в России – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Honda