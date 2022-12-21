Новый Dacia Sandero появился на российском рынке | АВТОСТАТ

Новый Dacia Sandero появился на российском рынке

0

Новый Dacia Sandero появился на российском рынке

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
Все оперативные данные

На российских классифайдах появились предложения о продаже хэтчбека Dacia Sandero третьего поколения, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,5 млн рублей, пишет «Российская газета». Напомним, в России хэтчбек Sandero до весны этого года выпускался под брендом Renault (владеет румынским заводом Dacia), однако третье поколение модели российского производства так и не поступило в продажу.

Премьера третьей генерации Logan и Sandero состоялась в сентябре 2020 года. Автомобили созданы на модульной платформе CMF-B. Если говорить о габаритах, то Sandero ощутимо прибавил в ширине – до 1848 мм (+115 мм). Длина выросла только на 9 мм – до 4088 мм, а высота сократилась до 1499 мм (-31 мм). Размер колесной базы модели составляет 2604 мм (+15 мм). Дорожный просвет хэтчбека составляет всего 162 мм, а при полной загрузке сокращается до 133 мм.

Моторная гамма Dacia Sandero третьего поколения включает два турбодвигателя: 90-сильный 1.0 TCe, доступный с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором, а также битопливный 100-сильный TCe 100 Eco-G, который работает только в сочетании с механической коробкой передач.

Новый Dacia Sandero появился на российском рынке

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи кроссоверов Dacia Duster, поставленных по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет от 2 млн рублей.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет.

Какие автомобили уже появились на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Dacia

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыновинкиимпортпараллельный импортdaciarenault sandero

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно