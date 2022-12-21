Новый Dacia Sandero появился на российском рынке

На российских классифайдах появились предложения о продаже хэтчбека Dacia Sandero третьего поколения, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 1,5 млн рублей, пишет «Российская газета». Напомним, в России хэтчбек Sandero до весны этого года выпускался под брендом Renault (владеет румынским заводом Dacia), однако третье поколение модели российского производства так и не поступило в продажу.

Премьера третьей генерации Logan и Sandero состоялась в сентябре 2020 года. Автомобили созданы на модульной платформе CMF-B. Если говорить о габаритах, то Sandero ощутимо прибавил в ширине – до 1848 мм (+115 мм). Длина выросла только на 9 мм – до 4088 мм, а высота сократилась до 1499 мм (-31 мм). Размер колесной базы модели составляет 2604 мм (+15 мм). Дорожный просвет хэтчбека составляет всего 162 мм, а при полной загрузке сокращается до 133 мм.

Моторная гамма Dacia Sandero третьего поколения включает два турбодвигателя: 90-сильный 1.0 TCe, доступный с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором, а также битопливный 100-сильный TCe 100 Eco-G, который работает только в сочетании с механической коробкой передач.