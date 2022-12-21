Китайский Kia Sportage Ace стал доступен для заказа в России

В России появится кроссовер Kia Sportage Ace, который выпускается в Китае компанией Dongfeng Yueda Kia, а в его основе лежит Hyundai ix35. Новинка будет доступна в максимальной комплектации по цене 3 млн 050 тыс. 555 рублей. Как рассказал «Российской газете» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, данная модель находится в поставке, первая партия будет состоять из 100 машин.

Под капотом Sportage Ace установлен 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 161 л.с. (193 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». В оснащение модели, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, система голосового управления мультимедиа, GPS, телефоном, кондиционером, люком, система контроля слепых зон, передний и задний радар, адаптивный автоматический дальний свет фар, дистанционный запуск двигателя, система «стар-стоп».