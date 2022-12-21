Китайский Kia Sportage Ace стал доступен для заказа в России

В России появится кроссовер Kia Sportage Ace, который выпускается в Китае компанией Dongfeng Yueda Kia, а в его основе лежит Hyundai ix35. Новинка будет доступна в максимальной комплектации по цене 3 млн 050 тыс. 555 рублей. Как рассказал «Российской газете» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков, данная модель находится в поставке, первая партия будет состоять из 100 машин.
Под капотом Sportage Ace установлен 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 161 л.с. (193 Нм), который работает в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». В оснащение модели, помимо прочего, входят адаптивный круиз-контроль, система голосового управления мультимедиа, GPS, телефоном, кондиционером, люком, система контроля слепых зон, передний и задний радар, адаптивный автоматический дальний свет фар, дистанционный запуск двигателя, система «стар-стоп».
Стоит отметить, что кроссовер Kia Sportage, который знаком российским потребителям, продается в Китае под другим названием – KX5. Визуально Sportage Ace представляет собой смесь Sorento и Seltos. В салоне установлена медиасистема Baidu с большим экраном на 10,25 дюйма. На панели приборов – 7‑дюймовый экран. Стоит также отметить сенсорный пульт управления климатической установкой.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи кроссовера Kia KX3, который поставляется по схеме параллельного импорта из Китая. Модель предлагается в комплектации Fashion edition по цене 2,6 млн рублей.
С новинками российского автомобильного рынка вы сможете познакомиться в ходе форума автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 15 февраля. Более подробно узнать о предстоящем мероприятии можно здесь.
Фото: autohome.com.cn