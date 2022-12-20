Кроссовер Kia KX3 начали продавать в России

Российские дилеры начали продажи кроссовера Kia KX3, который поставляется по схеме параллельного импорта из Китая. Модель предлагается в комплектации Fashion edition по цене 2,6 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен безальтернативный атмосферный двигатель 1,5 л мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с вариатором и передним приводом.

В оснащение Kia KX3, помимо прочего, входят адаптивный автоматический дальний свет фар, панорамный люк, система помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, функция защиты от защемления на стеклах, датчик дождя, камера заднего вида.

Внешность KX3 полностью копирует индийский и корейский Seltos, но есть различия в габаритах. Длина версии для рынка Поднебесной составляет 4345 мм, колесная база равна 2630 мм. Оформлением интерьера китайский KX3 подражает индийскому: комбинация приборов и медиасистема здесь объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.