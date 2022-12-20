FAW обновил кроссовер Bestune T77, который продается в России

Китайский автопроизводитель FAW обновил среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77, который на домашнем рынке представлен с 2018 года, а в России появился только год назад. Рестайлинг, впрочем, оказался довольно скромным: основным изменением стала «подтяжка лица», пишет портал Motor.ru.

Как передняя, так и задняя оптика FAW Bestune T77 остались прежними по форме, но получили новую светодиодную «начинку». По неизвестной причине производитель решил не применять здесь «сложные» трехконечные фары и фонари, которые достались лифтбеку Bestune B70 и кроссоверу Bestune T55. К слову, их тоже планировали привезти в Россию, но пока поставки организуют только «серые» продавцы.

Салон Bestune T77 остался практически без изменений, если не считать новую горизонтальную эмблему на руле, цветовое оформление и исчезнувшие рамки дефлекторов. Под козырьком на передней панели расположено все то же табло с цифровой приборной панелью диагональю 8 дюймов и экраном мультимедийной системы.