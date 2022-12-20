FAW обновил кроссовер Bestune T77, который продается в России

Китайский автопроизводитель FAW обновил среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77, который на домашнем рынке представлен с 2018 года, а в России появился только год назад. Рестайлинг, впрочем, оказался довольно скромным: основным изменением стала «подтяжка лица», пишет портал Motor.ru.
Как передняя, так и задняя оптика FAW Bestune T77 остались прежними по форме, но получили новую светодиодную «начинку». По неизвестной причине производитель решил не применять здесь «сложные» трехконечные фары и фонари, которые достались лифтбеку Bestune B70 и кроссоверу Bestune T55. К слову, их тоже планировали привезти в Россию, но пока поставки организуют только «серые» продавцы.
Салон Bestune T77 остался практически без изменений, если не считать новую горизонтальную эмблему на руле, цветовое оформление и исчезнувшие рамки дефлекторов. Под козырьком на передней панели расположено все то же табло с цифровой приборной панелью диагональю 8 дюймов и экраном мультимедийной системы.
Рестайлинговый кроссовер сохранил прежний двигатель – это 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 169 л.с., пару которой составляет 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-диапазонный робот BorgWarner с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод – только передний.
Сколько уже автомобилей FAW в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Autohome.com.cn