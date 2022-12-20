«Соллерс» выкупил долю Mazda в СП во Владивостоке

Группа «Соллерс» закрыла сделку по выкупу доли Mazda в паритетном совместном предприятии с японским автопроизводителем во Владивостоке, следует из данных ЕГРЮЛ. Таким образом, «Соллерс» консолидировал 100% долей ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», которое в конце ноября СП было переименовано в ООО «Автомобильные индустриальные технологии» (АИТ), пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, в начале ноября компания Mazda объявила об уходе с российского рынка и передаче группе «Соллерс» своей доли в паритетном СП по выпуску автомобилей японской марки на заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Сделка совершена за символическую стоимость в 1 евро и предполагает опцион на выкуп японским автопроизводителем доли в СП в течение следующих 3 лет. В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов).

Как отмечают в Mazda, после прекращения поставок комплектующих на завод «Мазда Соллерс» в марте и приостановки деятельности СП в конце апреля компания продолжала переговоры с группой «Соллерс», но не увидела возможностей продолжения бизнеса в России. В свою очередь, в «Соллерс» заявили, что компания уже разработала план перезапуска завода во Владивостоке под производство автомобилей других брендов. Так, во втором квартале 2023 года на предприятии будет налажен выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента.

Напомним, совместное предприятие компаний Mazda Motor и «Соллерс» было создано на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке позволяет выпускать 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей. На предприятии во Владивостоке выпускались полноразмерный кроссовер Mazda CX-9, кроссовер Mazda CX-5 и седан Mazda6.

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Фото: «Мазда Соллерс»