MAN и Scania продали российские активы местным дилерам

Производители грузовиков MAN и Scania, входящие в группу Traton германского автоконцерна Volkswagen, передали активы российских «дочек»» ООО «МАН Трак энд Бас Рус» и ООО «Скания Русь» своим местным дилерам, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, контроль над 100% долей российского представительства MAN получило ООО «МАН Трак Челны». Эта компания зарегистрирована в Татарстане и является официальным дилером марки MAN в Казани и Набережных Челнах. Согласно данным реестра, 100% долей российской «дочки» MAN находятся в залоге у иностранных юрлиц группы Traton SE, пишет агентство «Финмаркет».

Активы российской «дочки» Scania также были переданы в собственность местному дилеру – ООО «Альфаскан», совладельцами которого являются АО «Альфа Групп» (99%) и предприниматель Радик Гарифьянов (1%). Компания является официальным дилером грузовой и специализированной техники Scania и имеет дилерские центры в Ижевске, Казани, Набережных Челнах, Перми, Уфе и Чебоксарах.

Ранее группа Traton сообщала, что в результате сделок по продаже российского бизнеса MAN и Scania местным партнерам ожидает убыток до 550 млн евро. MAN и Scania были заметными игроками на российком рынке грузовой автотехники – на них приходилось суммарно более 12%.

Напомним, MAN и Scania в марте 2022 года приняли решение прекратить поставки грузовиков и автобусов, а также запчастей в Россию и остановить производство на предприятии в Санкт-Петербурге. Российский завод, на котором выпускались грузовики MAN и Scania, остается в собственности концерна Traton.

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Фото: MAN