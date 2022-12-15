Nissan Juke вновь появился на российском рынке | АВТОСТАТ

Nissan Juke вновь появился на российском рынке

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Nissan Juke вновь появился на российском рынке

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
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Российские дилеры начали продажи компактного кроссовера Nissan Juke второго поколения, поставленного по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2,5 млн рублей, пишет «Российская газета».

Напомним, в основе Nissan Juke второго поколения лежит платформа CMF-B альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая стала базой для Renault Captur и Clio. Габаритная длина кроссовера составила 4210 мм, ширина 1800 мм, а высота – 1595 мм, что на 85 мм длиннее, на 170 мм шире и 30 мм ниже предшественника.

Свободное пространство в районе коленей задних пассажиров увеличилось на 58 мм, а объем багажного отделения вырос с прежних 354 л до 422 литров. К примеру, багажник «старшей» модели Qashqai вмешает всего на 8 л больше. Несмотря на увеличившиеся габариты, кроссовер получился на 23 кг легче модели первого поколения.

Nissan Juke вновь появился на российском рынке

Что касается внешности, то Juke второго поколения получил кузов с более острыми линиями, совершенно другую радиаторную решетку, а также иное оформление верхней светотехники. При этом у кроссовера остались хорошо узнаваемые фирменные черты, как например, большие круглые головные фары. Наиболее заметное изменение в салоне – переместившийся наверх дисплей мультимедиа, который теперь заключен в отдельном корпусе.

В Европе Juke предложен с безальтернативным 117-сильным двигателем, который доступен в паре с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,8 литра на 100 км пробега.

Напомним, компактный кроссовер Nissan Juke продавался в России до 2019 года, когда его поставки были прекращены в связи с окончанием жизненного цикла модели предыдущего поколения. А в октябре 2022-го компания Nissan официально объявила об уходе с российского рынка и продаже своих активов в стране, включая завод в Санкт-Петербурге, ФГУП «НАМИ».

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Nissan

Источник: АВТОСТАТ

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