В России начали продавать кроссовер Nissan Rogue

На российских классифайдах появились объявления о продаже кроссовера Nissan Rogue, который в нашей стране официально был представлен под названием X-Trail, а теперь ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 850 тыс. до 3 млн 499 тыс. рублей, пишет «Российская газета».
Напомним, Nissan Rogue, представленный в июне 2020 года, получил кардинально другой дизайн, модернизированную платформу и широкий список электронных ассистентов. Модель доступна как с передним, так и с полным приводом. При этом алгоритмы работы трансмиссии были пересмотрены: для версий 4х2 имеется три режима («Спорт», «Стандарт» и «Эко»), для 4х4 модификаций режимов пять (плюс «Бездорожье» и «Снег»). Также кроссовер получил усовершенствованное электрогидравлическое сцепление, позволяющее точнее распределять крутящий момент.
Под капотом Nissan Rogue установлена рядная «четверка» 2,5 литра мощностью 186 л.с. Крутящий момент вырос незначительно – на 8 Нм – и составляет 245 Нм. В паре с двигателем работает бесступенчатый вариатор.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи хэтчбека Nissan Note 2022 года выпуска, поставленного по схеме параллельного импорта. Покупателям предлагается премиум-версия пятидверного хетчбэка Note третьего поколения – Aura, которая дебютировала в Японии в середине прошлого года. Дилеры предлагают новый автомобиль за 1,9 млн рублей, аналогичная машина этого же года, но с пробегом около 3 тыс. км стоит уже на 500 тыс. рублей дешевле.
Между тем, ранее в Минпромторге РФ заявили о готовности исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда.
Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает продажу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.
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Фото: Nissan