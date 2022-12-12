В России начали продавать кроссовер Nissan Rogue

На российских классифайдах появились объявления о продаже кроссовера Nissan Rogue, который в нашей стране официально был представлен под названием X-Trail, а теперь ввозится по схеме параллельного импорта. Стоимость модели составляет от 2 млн 850 тыс. до 3 млн 499 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Напомним, Nissan Rogue, представленный в июне 2020 года, получил кардинально другой дизайн, модернизированную платформу и широкий список электронных ассистентов. Модель доступна как с передним, так и с полным приводом. При этом алгоритмы работы трансмиссии были пересмотрены: для версий 4х2 имеется три режима («Спорт», «Стандарт» и «Эко»), для 4х4 модификаций режимов пять (плюс «Бездорожье» и «Снег»). Также кроссовер получил усовершенствованное электрогидравлическое сцепление, позволяющее точнее распределять крутящий момент.

Под капотом Nissan Rogue установлена рядная «четверка» 2,5 литра мощностью 186 л.с. Крутящий момент вырос незначительно – на 8 Нм – и составляет 245 Нм. В паре с двигателем работает бесступенчатый вариатор.