Chery Tiggo 7 PRO в ноябре стал лидером авторынка Москвы

Самым популярным новым автомобилем у москвичей в ноябре 2022 года стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Также они отмечают, что эта модель впервые первенствовала на столичном авторынке.

Так, в последний месяц осени Chery Tiggo 7 PRO был куплен в Москве в количестве 874 единиц. При этом на второе место опустился Haval Jolion (556 шт.), который был лидером тут предыдущие три месяца (с августа по октябрь). Замкнула первую тройку отечественная LADA Granta – автомобили этого семейства в ноябре разошлись тиражом в 467 экземпляров.

Немного отстает Geely Coolray, предпочтения которому отдали 436 жителей российской столицы. На пятой позиции рейтинга находится Chery Tiggo 4 (337 шт.), на шестой – Geely Atlas Pro (265 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных моделей в Москве по итогам ноября попали: LADA Niva Legend (175 шт.), Haval F7 (169 шт.), EXEED LX (152 шт.) и Geely Tugella (136 шт.).

Всего же в прошлом месяце в столице было куплено 7230 новых легковых автомобилей – в 2 раза меньше, чем в ноябре 2021 года. При этом более половины (52%) рынка пришлось на «китайцев». Об их дальнейших перспективах в России – читайте здесь.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ