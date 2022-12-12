Land Rover Defender получил «экстремальную» версию от Arctic Trucks | АВТОСТАТ

Land Rover Defender получил «экстремальную» версию от Arctic Trucks

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Land Rover Defender получил «экстремальную» версию от Arctic Trucks

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Пятидверный внедорожник Land Rover Defender 110 получил «экстремальную» версию Arctic Trucks AT35, разработанную российским подразделением исландской тюнинговой фирмы Arctic Trucks.

Как сообщает пресс-служба компании, у Defender Arctic Trucks AT35 изменена геометрия кузова в передней и задней частях, в амортизаторах и пневмобаллонах появились проставки (работоспособность адаптивной подвески сохранена). В «арктический» набор также входят расширители колесных арок (геометрия заводских крыльев тоже изменена), внедорожные покрышки (размерностью 315/60/R20 или 35х12,5 R20), кованые 20-дюймовые колеса, обработка швов антикоррозийным покрытием, передние и задние подкрылки, брызговики с логотипом Arctic Trucks и объемная наклейка с названием фирмы.

Land Rover Defender получил «экстремальную» версию от Arctic Trucks

После доработок ширина Defender 110 увеличилась на 65 мм до 2170 мм, высота машины стала больше на 93 мм (новый показатель для модели с пружинной подвеской – 2065 мм, с пневматической – 2060 мм), плюс увеличена колея. Угол въезда теперь 39,1/38 градусов (пружинная/пневматическая подвеска; было 31,2/30,1 градуса), съезда – 40,1/40 градусов (было 37,8/37,7 градуса). «Стандартный» дорожный просвет «экстремального» Defender равен 260 или 270 мм (пружинная/пневматическая подвеска; было 228 или 218 мм), в самом верхнем положении – 360 мм (вместо 290 мм). Минимальный радиус разворота увеличился с 6,5 до 7,5 м.

Двигатель и коробка – родные: под капотом Defender Arctic Trucks AT35 установлена бензиновая «шестерка» 3.0 мощностью 400 л.с., которая работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

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Фото: Arctic Trucks

Источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожникиsuvспецверсииland roverland rover defender

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