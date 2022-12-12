Land Rover Defender получил «экстремальную» версию от Arctic Trucks

Как сообщает пресс-служба компании, у Defender Arctic Trucks AT35 изменена геометрия кузова в передней и задней частях, в амортизаторах и пневмобаллонах появились проставки (работоспособность адаптивной подвески сохранена). В «арктический» набор также входят расширители колесных арок (геометрия заводских крыльев тоже изменена), внедорожные покрышки (размерностью 315/60/R20 или 35х12,5 R20), кованые 20-дюймовые колеса, обработка швов антикоррозийным покрытием, передние и задние подкрылки, брызговики с логотипом Arctic Trucks и объемная наклейка с названием фирмы.

После доработок ширина Defender 110 увеличилась на 65 мм до 2170 мм, высота машины стала больше на 93 мм (новый показатель для модели с пружинной подвеской – 2065 мм, с пневматической – 2060 мм), плюс увеличена колея. Угол въезда теперь 39,1/38 градусов (пружинная/пневматическая подвеска; было 31,2/30,1 градуса), съезда – 40,1/40 градусов (было 37,8/37,7 градуса). «Стандартный» дорожный просвет «экстремального» Defender равен 260 или 270 мм (пружинная/пневматическая подвеска; было 228 или 218 мм), в самом верхнем положении – 360 мм (вместо 290 мм). Минимальный радиус разворота увеличился с 6,5 до 7,5 м.

Двигатель и коробка – родные: под капотом Defender Arctic Trucks AT35 установлена бензиновая «шестерка» 3.0 мощностью 400 л.с., которая работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

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Фото: Arctic Trucks