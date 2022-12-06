Livan сертифицирует в России бюджетный кроссовер X3 Pro

Китайская компания Livan Technology привезла в Россию компактный кроссовер X3 Pro для прохождения сертификации.

Как пишет портал «Китайские автомобили», этот автомобиль с размерами 4005 x 1760 x 1575 мм и колесной базой 2480 мм оснащается 1,5-литровым двигателем JLC-4G15C мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Спереди у машины независимая подвеска, сзади «балка». Привод исключительно передний. Цена Livan X3 Pro в Китае составляет от 49,9 тыс. до 67,9 тыс. юаней в зависимости от комплектации (430 – 590 тыс. рублей по текущему курсу).

На сегодняшний день модельный ряд Livan включает шесть автомобилей. Кроме X3 Pro, являющегося «родственником» Geely Vision X3 и Maple Leaf 30X, все они электрокары. Это флагманский электрокроссовер RL9, только что получивший патент в России, седаны Maple 60S и Maple 60S Pro и минивэны Maple 80V и Maple 80V Pro. Все они созданы на базе различных моделей Geely – Haoyue, Emgrand GL и Jiaji соответственно.

Напомним, в августе 2020 года китайская компания Lifan объявила о банкротстве. В рамках реорганизации бизнеса автопроизводителя государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund заменил Lifan Holdings в качестве контролирующего акционера, получив 51% акций. Кроме того, Geely Maijie и ее материнская компания Geely Technology Group выступили в качестве промышленных инвесторов, выкупив порядка 49% акций Lifan. Новые владельцы переименовали марку в Lifan Technology, которая в настоящий момент продолжает вести деятельность по производству автомобилей и мототехники. При этом в январе 2022 года Lifan Technology и Geely Automobile создали компанию Ruilan Technology, которая специализируется непосредственно на производстве автомобилей, а за рубежом ее название звучит как Livan Technology.

Сколько уже автомобилей Lifan в России и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: «Китайские автомобили»