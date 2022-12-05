ГАЗ объявил цены на «Соболь-NN»

Горьковский автозавод объявил цены на «Соболь NN», который уже доступен для заказа у дилеров. Согласно официальному сайту автопроизводителя, базовый заднеприводный цельнометаллический фургон стоит 2 млн 695 тыс. рублей, а версия «Комби» с двухрядным салоном обойдется на 210 тыс. рублей дороже.

По данным портала Drom.ru, на старте продаж «Соболь NN» будет предлагаться с безальтернативным дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 китайского производства, который работает в сочетании с отечественной 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. В будущем у новинки должен появиться российский дизельный мотор объемом 2,5 л и полноприводная модификация.

В базовое оснащение автомобиля «Соболь NN» входит подрессоренное кресло водителя, а вот подушек безопасности может не быть, поскольку техрегламент это допускает. В списке опций – медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, четырьмя USB-разъемами и двумя розетками на 12V, подогревы зеркал, сидений и лобового стекла, электромеханический стояночный тормоз и кнопка старт-стоп.

У грузопассажирского «Соболя NN» объем грузового отсека составляет 5,1 куб.м., у обычного цельнометаллического фургона – до 7,8 куб.м. С завода можно заказать модификацию с двухместной кабиной и полной массой 2490 кг – такие автомобили не попадают под ограничения мегаполисов для грузовиков.

Как отмечается, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов (длина машины – 5120 мм; высота – 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

Добавим, что инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и запуск производства автомобиля нового поколения «Соболь NN» составили 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

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Фото: ГАЗ