ГАЗ объявил цены на «Соболь NN» | АВТОСТАТ

ГАЗ объявил цены на «Соболь NN»

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ГАЗ объявил цены на «Соболь-NN»

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Горьковский автозавод объявил цены на «Соболь NN», который уже доступен для заказа у дилеров. Согласно официальному сайту автопроизводителя, базовый заднеприводный цельнометаллический фургон стоит 2 млн 695 тыс. рублей, а версия «Комби» с двухрядным салоном обойдется на 210 тыс. рублей дороже.

По данным портала Drom.ru, на старте продаж «Соболь NN» будет предлагаться с безальтернативным дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 китайского производства, который работает в сочетании с отечественной 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. В будущем у новинки должен появиться российский дизельный мотор объемом 2,5 л и полноприводная модификация.

В базовое оснащение автомобиля «Соболь NN» входит подрессоренное кресло водителя, а вот подушек безопасности может не быть, поскольку техрегламент это допускает. В списке опций – медиасистема с 9-дюймовым тачскрином, четырьмя USB-разъемами и двумя розетками на 12V, подогревы зеркал, сидений и лобового стекла, электромеханический стояночный тормоз и кнопка старт-стоп.

У грузопассажирского «Соболя NN» объем грузового отсека составляет 5,1 куб.м., у обычного цельнометаллического фургона – до 7,8 куб.м. С завода можно заказать модификацию с двухместной кабиной и полной массой 2490 кг – такие автомобили не попадают под ограничения мегаполисов для грузовиков.

Как отмечается, появление в линейке автомобилей ГАЗ городского фургона «Соболь NN» отражает быстро растущий спрос со стороны служб доставки и компаний, работающих в сегменте онлайн-торговли, в компактном, маневренном и в то же время вместительном и комфортабельном развозном автомобиле. За счет небольших габаритов (длина машины – 5120 мм; высота – 2430 мм) и малого радиуса разворота (5,4 м) автомобиль может легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке, проезжать по узким улицам и загруженным складским помещениям, парковаться во дворах, не создавая помех легковому транспорту.

Добавим, что инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и запуск производства автомобиля нового поколения «Соболь NN» составили 3,25 млрд рублей, из которых 828 млн рублей – льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: ГАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиновинкиценыgazgaz соболь

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Комментарии 2
Cosmic

This is a good looking van, that clearly is designed for hard work. Please offer an automatic gearbox on this and the Gazelle as soon as possible. Drivers in urban areas really do benefit from automatic gearboxes. As do owners. Much less wear and tear. Can the automatic used on the Vector bus be used?

Это красивый фургон, который явно предназначен для тяжелой работы. Просьба предложить автоматическую коробку передач на эту и Газель как можно скорее. Водители в городских районах действительно выигрывают от автоматических коробок передач. Как и владельцы. Гораздо меньше износ. Можно ли использовать автомат, используемый на автобусе Vector?

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Cosmic

Мысли вслух... А не могли ли ГАЗ и УАЗ договориться о разработке общего шестиступенчатого автомата для Патриота, Атланта, Газели и Соболя? ZF поставляет коробки передач конкурентам, поэтому мы надеемся, что два российских производителя смогут договориться о сделке.

Thinking out loud...Could not GAZ and UAZ agree to develop a common six speed automatic for Patriot, Atlant, Gazelle and Sable? ZF supplies gearboxes to competitors so hopefully the two Russian makers can agree a deal.

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