В России начались продажи Volkswagen Arteon

Российские дилеры начали продажи автомобилей Volkswagen Arteon 2022 года, поставленных по схеме параллельного импорта. Стоимость лифтбека составляет от 4,15 млн рублей, а универсала – от 4,3 млн рублей, пишет «Газета.Ru».
Volkswagen Arteon предлагается как с бензиновыми (190 л.с. и 280 л.с.), так и с дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 литра. Все моторы сочетаются с «роботом» DSG. Машины доступны как с передним, так и с полным приводом.
В список оснащения модели входят адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, трехзонный климат-контроль, навигационная система, светодиодные фары и прочие опции. Дилеры также предлагают привезти машины со спортивным пакетом R-Line.
Напомним, Volkswagen Arteon официально продавался на российском рынке только в течении 2020 года. Модель предлагалась с безальтернативным бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG. На выбор покупателей было доступно две топовые фиксированные комплектации: цена Arteon R-Line начиналась от 2 млн 639 тыс. рублей, а версия R-Line Premium с расширенным набором функционального оборудования – 2 млн 999 тыс. рублей.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», московский дилер Volkswagen начал принимать заказы на дореформенный седан Bora китайского производства, чьи поставки организованы по схеме параллельного импорта. Стоит отметить, что эта модель ранее не была представлена в нашей стране, а Volkswagen с марта нынешнего года официально приостановил свою деятельность на российском рынке.
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Фото: Volkswagen