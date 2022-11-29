В России начались продажи Volkswagen Arteon

Российские дилеры начали продажи автомобилей Volkswagen Arteon 2022 года, поставленных по схеме параллельного импорта. Стоимость лифтбека составляет от 4,15 млн рублей, а универсала – от 4,3 млн рублей, пишет «Газета.Ru».

Volkswagen Arteon предлагается как с бензиновыми (190 л.с. и 280 л.с.), так и с дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 литра. Все моторы сочетаются с «роботом» DSG. Машины доступны как с передним, так и с полным приводом.

В список оснащения модели входят адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, трехзонный климат-контроль, навигационная система, светодиодные фары и прочие опции. Дилеры также предлагают привезти машины со спортивным пакетом R-Line.