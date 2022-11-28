Новая Skoda Fabia появилась в продаже в России

Кроме того, покупателям доступна новая Skoda Fabia в версии Style, которая оснащается двигателем 1.0 TSI (110 л.с.) в паре с «роботом» DSG. В этой комплектации, помимо прочего, имеются двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, передние и задние парктроники, бесключевой доступ, система контроля слепых зон, система Cтарт/Cтоп. Стоимость такого автомобиля составляет 2 млн 475 тыс. рублей.

На российских классифайдах появились предложения о продаже хэтчбека Skoda Fabia четвертого поколения. Автомобиль 2022 года выпуска предлагается в комплектации Ambition по цене от 2 млн 325 тыс. рублей, пишет « Российская газета ». Под капотом установлен 1-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью 95 л.с., который работает в сочетании с механической коробкой передач. В оснащение модели входят кондиционер, круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, задние парктроники, мультимедиа (AUX, USB, Bluetooth), легкосплавные диски (R15), датчик дождя, датчик света, противотуманные фары.

Напомним, хэтчбек Skoda Fabia четвертого поколения был представлен в мае 2021 года. Новинка стала соплатформенником Volkswagen Polo. Переход на новую модульную платформу MQB-A0 концерна Volkswagen Group позволил дизайнерам изменить пропорции кузова, а также сделать салон и багажник новой Fabia еще более вместительными. Так, длина новой Skoda Fabia равна 4107 мм – плюс 115 мм к прошлому поколению Skoda Fabia. Колесная база составляет 2564 мм (+94 мм), ширина – 1780 мм (+48 мм). Высота практически не изменилась: 1460 мм (-7 мм). Также увеличился объем багажного отделения – на 50 л до 380 л, а если сложить спинку заднего дивана, то для перевозки станет доступно 1190 л.

Внешний вид новой Fabia отличают узкие фары и широкая фирменная решетка радиатора Skoda с хромированной окантовкой и черными ламелями, а также крупные колеса. Стоит отметить, что полностью светодиодные фары по своей структуре напоминают ледовую скульптуру и практически заходят на фирменную решетку радиатора Skoda. Характерные для чешского бренда кристаллические элементы нашли свое отражение в фонарях, доступных в полностью светодиодном исполнении. Удлиненный спойлер на крыше с боковыми стабилизаторами, зеркала заднего вида обтекаемой формы и активные шторки воздухозаборников в нижней части переднего бампера повышают аэродинамические показатели автомобиля.

Во сколько обходится содержание автомобиля Skoda (и не только) – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Skoda