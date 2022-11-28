Chevrolet Spark вернулся на российский рынок

У российских дилеров появился в продаже субкомактный хэтчбек Chevrolet Spark, поставленный по схеме параллельного импорта. Стоимость модели 2022 года выпуска составляет 1 млн 049 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач. Продавец утверждает, что у машины топовая комплектация, в которую входит шесть динамиков, задние парктроники, литые диски, рейлинги на крыше и подогрев сидений.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания UzAuto Motors к концу 2022 года прекратит производство субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark и седана Chevrolet Nexia. Такое решение объясняется тем, что предприятие поэтапно переводит свои мощности под новые модели на платформе GM GEM. К ним относятся компактный кроссовер Chevrolet Tracker и седан Chevrolet Onix. При этом равноценной замены у субкомактного хэтчбека Spark не будет.

Полный список автодилеров по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Chevrolet