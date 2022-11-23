В России куплено более 900 кроссоверов Haval Dargo

Среднеразмерный кроссовер Haval Dargo, который поступил в продажу в июне этого года, по состоянию на конец октября разошелся в количестве 917 экземпляров. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, наилучшим месяцем для новинки стал июль, когда было куплено 254 автомобиля Haval Dargo. По итогам октября эту модель выбрали 226 потребителей. Таким образом, в ноябре китайский кроссовер преодолеет тысячный рубеж.

С момента выхода Haval Dargo на российский рынок наибольшим спросом он пользовался в Центральном ФО, чья доля в общем объеме продаж этой модели составила 40,6%. Практически равные результаты показали Приволжский ФО (16,5%) и Северо-Западный ФО (14,7%). На Южный федеральный округ пришлось 11% покупок Haval Dargo, а в остальных ФО эта доля оказалась ниже 10-процентной отметки.

Что касается региональной структуры продаж Haval Dargo, больше всего этих кроссоверов было куплено в Москве (15,3%), Московской области (9,2%) и Санкт-Петербурге (8,5%). В ТОП-5 субъектов РФ также вошли Краснодарский край (6,5%) и Нижегородская область (3,8%).

Более подробная информация о самом автомобиле, его характеристиках, комплектациях и прочем содержится в разделе «Шоу-рум». Кстати, с тех пор Haval Dargo еще и подешевел (об этом можно прочитать тут).

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ