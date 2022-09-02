Игорь Моржаретто: Haval Dargo - дорогая, поехали!

В этом году если кто и радует нас новинками, так это китайские производители. И, возможно, главная премьера этого лета - Haval Dargo, кроссовер, который мы опробовали на дорогах (и вне их) в Башкирии.



У себя на родине, в Китае, это модель называется DaGou («Большая собака»). Ходили слухи, что и здесь она может появиться под именем «Биг Дог». Но китайцы сочли название неподходящим и сменили его на нейтральное «Дарго». Что прямого перевода ни с какого языка не имеет. Для себя я придумал вот такую трактовку: это сокращенное обращение владельца кроссовера к своей спутнице - Darling, go! Что переводится как «Поехали, дорогая!». Как вам такой вариант?

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В классе среднеразмерных кроссоверов «Дарго» может считаться переростком. При длине в 4,62 метра он длиннее «Спортиджа» и «Тигуана» (по 4,5 м) и даже чуть больше RAV4 (4,6 м).



Мало того, что «мальчик» удался крупным, так он еще и выглядит очень мужественно. Рубленые формы, массивные очертания арок, накладки по всему кузову из грубого на вид пластика, массивные рейлинги на крыше (это все - стандартное оснащение)... И в целом дизайн, включая решетку радиатора и круглые фары, напоминает стилистику автомобилей «Джип». Мне кажется, что такое сравнение должно польстить любому автопроизводителю…

Но внешне суровый, харизматичный облик «Дарго» - это, скорее, удачный дизайнерский ход. В компании подчеркивают, что это - именно кроссовер; внедорожник он не настоящий, а всего на 3/4. Под днищем - 20 сантиметров, причем штатная защита двигателя - пластиковая; несъемных проушин для буксировки нет, а геометрическая проходимость умеренная. В общем, внешность «Дарго» - это, прежде всего, оружие, призванное поразить клиента.

Но поразить - так прямо в сердце! И в салоне немало элементов, которые способны зацепить любого потенциального покупателя. В числе таких «внедорожных» аксессуаров - многочисленные массивные ручки на стойках - и впереди, и сзади. Более того, дизайнеры придумали и специальные выштамповки для хвата в нижней части центральных стоек - чтобы детям было удобнее забираться в салон на задний. Есть и здоровенный поручень на торпедо для переднего пассажира с крупной надписью «Хавэйл»; ручка, как и другие элементы, призвана скорее поддержать общий стиля, хотя на раздолбанной дороге выполнит и свои прямые обязанности.

В целом - салон авторам тоже явно удался. С одной стороны - винтажные элементы «а-ля настоящий внедорожник», с другой - модные технологические решения, вроде современных экранов мультимедийной системы; и при этом они между собой хорошо гармонируют. И качество материалов, и то, как они подогнаны - на очень высоком уровне. Вокруг - либо высококачественный кожзам (а есть и вставки из натуральной кожи), либо мягкий пластик. Посадка за рулем - удобная, всегда можно подобрать положение для дальней дороги; запас над головой есть, а руль регулируется по высоте и вылету. Приборная панель не только цифровая, но еще и двухэтажная: на козырек выводятся указатели режимов коробки передач. К цветам и разрешению претензий нет, но графика - с обилием мелких символов и двумя одинаково причудливыми вариантами визуализации. При этом классические круглые шкалы приборов на экране вывести нельзя (этот недочет обещают исправить).

Определенный недостаток - и то, что по последней моде управление практически всем функционалом осуществляется через сенсорный экран мультимедийной системы. Сама по себе система работает быстро, не глючит, но разобраться с организацией меню не просто. К примеру, чтобы отрегулировать поясничный подпор, мне пришлось забраться глубоко внутрь меню (и удалось это сделать не с первого раза!).

Зато порадовала организация мест для водителя и переднего пассажира. К их услугам - площадка беспроводной зарядки с прорезиненным покрытием, а под центральным тоннелем есть «секретное пространство» для разных вещей. Центральный подлокотник - двухэтажный, перед ним - два USB-входа и 12-вольтовая розетка. Еще один порт USB (для видеорегистратора) расположен у зеркала заднего вида. Ниши для бутылок в карманах дверей снабжены широкими эластичными резинками, которые позволяют вставлять туда емкости любых форматов. А вот шайба автомата вроде бы с удобной насечкой, но по-прежнему (как и на модели «Джолион») не фиксируется, что мне не очень понравилось. Крутанул направо - поехал вперед, налево - назад… Все понятно, просто, но благородного щелчка мне, честно говоря, не хватало.

На заднем ряду даже троим будет удобно, пространства для ног достаточно. У пассажиров есть воздуховоды и два разъема USB, подогрев заднего дивана, причем не только подушки, но и спинки! «Дарго» - автомобиль по-настоящему пятиместный, но вот багажник не очень большой: 333 л. Это если запаска полноразмерная, но можно заказать и докатку, тогда объем багажника вырастет на 50 л. По бокам есть дополнительные ниши, а в верхних комплектациях (или за доплату) появятся розетки на 12 и 220 вольт, а также электропривод багажной двери.

А ТЕПЕРЬ - ПОЕХАЛИ! У себя на родине, в Китае, переднеприводные «Дарго» оснащают 1,5-литровым двигателем, а полноприводные - 2-литровым. Для нас оставили единственный, зато самый мощный мотор - 2 л/192 л.с. Понятное дело, что он с турбонаддувом, но при этом он сертифицирован и под 92-й бензин. Коробка передач тоже одна: 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Мощности и на трассе, и в городе хватает, но, честно говоря, без особого запаса. Коробка правильно, шустро и незаметно перещелкивает передачи, как и положено роботу. Кроме небольшой задержки при старте (возможно, это связано с тем, что автомобили были только с конвейера, без обкатки), вопросов к силовому агрегату практически нет. На любых скоростях ускорения с хода даются нормально, и обгон на трассе - не проблема. Как и обещали технические характеристики, разгон до сотни, по ощущениям, занимает чуть меньше десяти секунд.

На грунтовых дорогах раскрылся еще один, может быть, важнейший талант нового кроссовера: он может хорошо и быстро ехать по любому покрытию, причем далеко не самому лучшему. А иногда - и изрядно запущенному. Как на той извилистой лесной дороге, что вела от трассы к неизвестной мне полузаброшенной деревушке. И мелкие, и средние неровности «Дарго» брал играючи, при этом шумоизоляция тоже работала на «пять». Да что там - даже на стиральной доске руль только приятно вибрировал в руках, и совсем не пытался вырваться! Перед некоторыми ямами, кочками и ухабами я инстинктивно подтормаживал, а перед некоторыми не успевал - и ведь пробить подвеску ни разу не получилось! «Хавэйл» преодолел все препятствия легко.

Так же, как и небольшой брод через местную речушку, и довольно глубокую, грязную лужу, что встретилась по дороге. Если я брал эти препятствия «внатяг» (кто знает, что там скрыто под грязной водой), то мои молодые коллеги прошли их ходом, дабы сделать эффектные кадры. И в том, и в другом случае автомобили доказали, что подобные преграды их не пугают…

Но не стоит забывать, что это - очень даже продвинутый, но все-таки кроссовер с полным приводом с многодисковой муфтой подключения задней оси, а не рамный внедорожник. И плавный ход по грунтовке, и «рабочая» подвеска несколько расслабляют. И пробить ее все-таки можно, если случайно пропустить какой-нибудь внезапный провал асфальта. Хотя, конечно, большое спасибо инженерам компании «Хавэйл», которые сумели настроить подвеску для любых российских дорог.

Кстати, у «Дарго» аж восемь режимов электронных настроек. Выставляются они с помощью небольшого колесика на передней панели, которое я сначала принял за ручку громкости аудиосистемы. Кроме традиционных асфальтовых наборов («Эко», «Стандарт», «Спорт»), предусматривается еще пять внедорожных: «Грязь», «Песок», «Трава/Гравий», «Снег» и неожиданная «Выбоина». Сразу вспоминается известный анекдот, но в этом случае разница в поведении машины действительно есть. Меняются не только отклик на газ, стиль работы антипробуксовочной системы, но и появляется что-то вроде блокировок дифференциалов (точнее, их электронная, с помощью ESP, имитация). В принципе, можно и не крутить колесико - умный автомобиль сам выберет необходимый режим работы. А еще в ходе внедорожной части теста очень понравилось, как работает система помощи при спуске с горы, точнее, функция «прозрачный капот». На экране видишь не сам автомобиль, а его тележку, как и камни, канавки, которые встречаются на пути. Очень полезная, скажу вам, вещь!

В общем, среди абсолютного большинства кроссоверов этот китаец действительно выделяется повышенной проходимостью. Залог успеха - тяговитый мотор, многочисленные режимы управления им и трансмиссией и грамотная геометрия кузова: клиренс в 200 мм, короткие свесы, плоское днище. Но я бы все-таки посоветовал потенциальным покупателям закрыть переднюю часть надежной стальной защитой, а то заводской вариант (пластмассовый щиток под картером) может защитить моторный отсек разве что от грязи и пыли...

ДЛЯ РУССКИХ ДОРОГ Говорят, китайский аналог едет иначе, он больше приспособлен к современным магистралям, а для плохой дороги родная подвеска оказалась слишком мягкой, автомобиль по-американски сильно раскачивался. Поэтому пришлось под наш рынок заново калибровать подвеску, но в итоге получился кроссовер, по своим повадкам напоминающий «Рено-Дастер». И это очередное приятное сравнение, которое делает честь машине. Специально для наших условий инженеры не только доработали подвеску, но и установили более мощный аккумулятор, увеличили до 4,5 литра бачок омывателя, предусмотрели подогревы всего и вся - руля, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений. Большой акцент сделали китайцы и на системах активной безопасности и помощи водителю. Комплекс камер и радаров обеспечивает второй уровень автономности по классификации SAE. На деле это означает наличие ассистента полосы и адаптивного круиз-контроля. Можно немного расслабиться на трассе, если «зацепиться» за впереди идущий автомобиль.

ПО КИТАЙСКОМУ СЧЕТУ В общем, всем хорош новый кроссовер: и лицом, и характером, и ездовыми талантами не обделен. Только станет ли он бестселлером нашего рынка? Старт продаж, во всяком случае, внушает надежды: за первый неполный месяц новую модель выбрали 258 человек.



Только похоже, в самой компании рассматривают «Дарго» скорее не как «двигатель торговли», а как некого посла бренда, который демонстрирует сочетание смелого стиля и современных премиальных опций. Само собой, за это придется заплатить немалую цену. Уже в начальной комплектации Comfort просят немалые 3 199 000 рублей! При том, что это будет переднеприводная машина, но богато укомплектованная: светодиодная оптика, подогрев передних сидений и ветрового стекла и т.д. Но, видимо, спрос в первую очередь будет на полноприводную модель. Привод 4х4 появляется уже в комплектации Elite за 3 399 000 рублей. На вершине линейки - версия Tech Plus за 3 749 000 рублей, где воплощены все технологические новинки, от проекционного дисплея до массажера передних сидений. Остается только распахнуть переднюю пассажирскую дверь (увы, сам автомобиль это делать пока не умеет) и широким жестом пригласить в салон подругу: «Поехали, дорогая!». Куда? Да какая разница - мой «Дарго» везде довезет… Haval Dargo - кроссовер «не как у всех», с запоминающимся дизайном, просторным, богатым салоном, способный даже на внедорожные подвиги. Словом, достойный выбор для обеспеченного горожанина. И пусть другие завидуют!