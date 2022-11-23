Хэтчбек Nissan Note снова появился на российском рынке | АВТОСТАТ

Хэтчбек Nissan Note снова появился на российском рынке

0

Хэтчбек Nissan Note снова появился на российском рынке

Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры начали продажи хэтчбека Nissan Note 2022 года выпуска, поставленного по схеме параллельного импорта. Напомним, в России эта модель исчезла из продуктовой линейки Nissan в 2014 году, поскольку продажи хэтчбека Note первого поколения закончились, а новое решили не сертифицировать для нашей страны.

Как пишет «Газета.Ru», покупателям предлагается премиум-версия пятидверного хетчбэка Note третьего поколения – Aura, которая дебютировала в Японии в середине прошлого года. Дилеры предлагают новый автомобиль за 1,9 млн рублей, аналогичная машина этого же года, но с пробегом около 3 тыс. км стоит уже на 500 тыс. рублей дешевле.

Доступные для заказа праворульные Nissan Note Aura оснащаются «плагин-гибридной» силовой установкой – тяговыми элетродвигателями и атмосферным 1,2-литровым мотором (82 л.с.), который работает в режиме генератора, будучи несвязанным с колесами. В переднеприводных версиях мощность электромотора составляет 136 л.с., у полноприводных модификаций на заднюю ось установлен дополнительный электродвигатель мощностью 68 л.с.

Дилеры предлагают Note Aura в разных комплектациях, в базовую входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, адаптивный головной свет, 7-дюймовый дисплей приборной панели и аудиосистема Bose.

Хэтчбек Nissan Note снова появился на российском рынке

Между тем, ранее в Минпромторге РФ заявили о готовности исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда.

Напомним, 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». Сделка предполагает продажу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.

Полный список дилеров Nissan (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Nissan

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерыимпортпараллельный импортnissannissan note

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно