Хэтчбек Nissan Note снова появился на российском рынке

Российские дилеры начали продажи хэтчбека Nissan Note 2022 года выпуска, поставленного по схеме параллельного импорта. Напомним, в России эта модель исчезла из продуктовой линейки Nissan в 2014 году, поскольку продажи хэтчбека Note первого поколения закончились, а новое решили не сертифицировать для нашей страны.

Как пишет «Газета.Ru», покупателям предлагается премиум-версия пятидверного хетчбэка Note третьего поколения – Aura, которая дебютировала в Японии в середине прошлого года. Дилеры предлагают новый автомобиль за 1,9 млн рублей, аналогичная машина этого же года, но с пробегом около 3 тыс. км стоит уже на 500 тыс. рублей дешевле.

Доступные для заказа праворульные Nissan Note Aura оснащаются «плагин-гибридной» силовой установкой – тяговыми элетродвигателями и атмосферным 1,2-литровым мотором (82 л.с.), который работает в режиме генератора, будучи несвязанным с колесами. В переднеприводных версиях мощность электромотора составляет 136 л.с., у полноприводных модификаций на заднюю ось установлен дополнительный электродвигатель мощностью 68 л.с.

Дилеры предлагают Note Aura в разных комплектациях, в базовую входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, адаптивный головной свет, 7-дюймовый дисплей приборной панели и аудиосистема Bose.