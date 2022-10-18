По льготным автокредитам продано 22 тысячи автомобилей

В рамках госпрограммы льготного автокредитования, которая была запущена в середине июля 2022 года, на начало октября реализовано около 22 тыс. транспортных средств. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров, добавив, что объем предоставленных скидок составил около 4,1 млрд рублей, а общий бюджет программы льготного автокредитования в 2022 году составляет 9,7 млрд рублей.

Согласно условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. В программах льготного автокредитования участвуют все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, а также китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, на которые действует повышенная скидка 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и на сдающих в трейд-ин автомобиль старше шести лет при условии, что владели им не менее года.

«Программа льготного автокредитования всегда была востребована. Но при дефиците предложения она только еще больше повысит диспропорцию между спросом и предложением. Тем не менее, если есть возможность воспользоваться покупкой автомобиля по льготной программе, то стоит ей воспользоваться», – говорит директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка» Виталий Костюкевич.

Заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александр Потапов также считает, что если покупатель рассматривает покупку автомобиля, попадающего под субсидию, то однозначно покупку стоит совершать в этом году до окончания программы. Ожидать более привлекательных ставок или скидок ближе к концу году или в 2023 году не стоит.

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