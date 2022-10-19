Porsche представил новый облегченный спорткар 911 Carrera T

Компания Porsche пополнила семейство 911 облегченным спорткаром 911 Carrera T, который занимает место между 911 Carrera и 911 Carrera S. От начального варианта «девятьсот одиннадцатого» Carrera T позаимствовал двигатель битурбо с мощностью 385 л.с. и крутящим моментом 450 Нм, который разгоняет спорткар до 100 км/ч за 4,5 секунды и позволяет развивать максимальную скорость 291 км/ч. От базового варианта Carrera S с механической коробкой передач была использована система Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Кроме того, в базовую комплектацию 911 Carrera T входит пакет Sport Chrono и спортивная подвеска PASM (-10 мм).

Кроме того, 911 Carrera T отличают спортивное рулевое колесо GT, спортивная выхлопная система и спортивные сиденья Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой. Добиться снижения массы автомобиля позволяют не только отказ от задних сидений и сокращение объема изоляции, но также и использование облегченных стекол и аккумуляторной батареи.