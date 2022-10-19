Porsche представил новый облегченный спорткар 911 Carrera T

Компания Porsche пополнила семейство 911 облегченным спорткаром 911 Carrera T, который занимает место между 911 Carrera и 911 Carrera S. От начального варианта «девятьсот одиннадцатого» Carrera T позаимствовал двигатель битурбо с мощностью 385 л.с. и крутящим моментом 450 Нм, который разгоняет спорткар до 100 км/ч за 4,5 секунды и позволяет развивать максимальную скорость 291 км/ч. От базового варианта Carrera S с механической коробкой передач была использована система Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Кроме того, в базовую комплектацию 911 Carrera T входит пакет Sport Chrono и спортивная подвеска PASM (-10 мм).
Кроме того, 911 Carrera T отличают спортивное рулевое колесо GT, спортивная выхлопная система и спортивные сиденья Plus с четырехпозиционной электрорегулировкой. Добиться снижения массы автомобиля позволяют не только отказ от задних сидений и сокращение объема изоляции, но также и использование облегченных стекол и аккумуляторной батареи.
Напомним, ранее компания Porsche представила новое поколение спорткара 911 GT3 RS – модель в кузове 992. В продаже на европейском рынке новинка появится до конца 2022 года. Стоимость Porsche 911 GT3 RS составит от 230 тыс. евро.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Porsche планирует к 2030 году довести выпуск автомобилей на электродвигателях до 80% от общего объема выпуска. Так, Porsche намерен начать выпуск электрической версии Macan в 2023 году и модели 718 к 2025 году. Также планируется производство гибридной версии 911.
Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».
Фото: Porsche