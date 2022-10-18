В Японии представлена обновленная Toyota Corolla

Компания Toyota представила в Японии слегка обновленный вариант семейства Corolla двенадцатого поколения. Стоимость седана Corolla стартует с 1 млн 990 тыс. иен и доходит до 2 млн 998 тыс. иен, что в пересчете на рубли составляет от 795,5 тысячи до 1,2 миллиона. За хэтчбек просят до 2 млн 890 тыс. иен (1,15 млн руб.), а универсал – до 3 млн 048 тыс. иен (1,2 млн руб.), пишет портал Motor.ru.

Среди внешних изменений Toyota Corolla 2023 модельного года можно заметить слегка подправленную оптику и решетку радиатора. Шильдики, как передний, так и задний, сохранили голубую обводку, указывающую на электрифицированную силовую установку. Также на выбор покупателям предоставили новые цвета кузова.

В салоне же появилась мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и более крупным дисплеем: его диагональ составляет 10,5 дюйма против прежних восьми дюймов. Опционально можно добавить модуль подключения к Wi-Fi. В оснащение вошли новые системы безопасности, включая Proactive Driving Assist. Она берет на себя управление и применение тормозов, помогая предотвратить опасное сближение с пешеходами, велосипедистами и припаркованным транспортом. К 2023 модельному году Toyota Corolla научилась получать обновления «по воздуху», что позволит постоянно совершенствовать уже существующих помощников.

Кроме этого, доработке подверглась гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового мотора. Теперь пару ему составляет улучшенный электродвигатель. Также были улучшены варианты с 1,5- и 2-литровым двигателями, которые стали более экономичными.

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Фото: Toyota