LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений

АВТОВАЗ начал производство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel, оснащенных кондиционером и подогревом передних сидений. На комплектации с системой кондиционирования приходится более 60% объема продаж Niva Legend и более 80% Niva Travel, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для внедорожников LADA Niva Legend установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Urban, Luxe и [BLACK] 2022 модельного года. Автомобили LADA Niva Travel оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Comfort, [BLACK] и Comfort Off-road 2022 модельного года.

Напомним, в середине июля АВТОВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в упрощенной комплектации, а еще спустя месяц на конвейер вернулась Niva Travel. На обе модели устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.