Пикап Great Wall Poer получил новую комплектацию в России

Российские дилеры Haval начали продажи пикапа Great Wall Poer в новой базовой комплектации с механической коробкой передач. Благодаря этому модель стала доступнее и теперь предлагается от 3 млн 449 тыс. рублей – на 150 тысяч дешевле, чем когда она оснащалась только автоматической трансмиссией, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Исходя из конфигуратора, 6-ступенчатая «механика» доступна в базовой версии Comfort и аналогично «автомату» сочетается с подключаемым полным приводом, оснащенным электронно управляемой раздаточной коробкой и понижающей передачей. Двигатель не изменился – в паре с «механикой» работает тот же 2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. и 400 Нм крутящего момента, однако расход топлива немного вырос. По сравнению с версией на «автомате» пикап на «механике» потребляет в смешанном цикле 9,9 литра на 100 км (+0,4 л).

В оснащении, если не считать отсутствие подрулевых лепестков, тоже изменений нет. У базовых Poer с любым типом трансмиссии есть две фронтальных подушки безопасности, ABS с ESP, кондиционер, тканевая отделка салона, камера заднего вида, медиасистема с Bluetooth, Apple CarPlay/Android Auto и четырьмя динамиками, электростеклоподъемники и др.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», китайский автоконцерн Great Wall на автосалоне в Чэнду представил пикап Shanhai Poer, который поступит в продажу на китайском рынке до конца этого года. Новинка построена на общей с «Танком» рамной платформе с неразрезным задним мостом и пружинной задней подвеской. Под капотом Shanhai Poer установлен 3-литровый битурбированный V6 мощностью 354 л.с. и 500 Нм, в связке с которым работает 48-вольтовый стартер-генератор, 9-ступенчатый «автомат» и полный привод с электромагнитной муфтой BorgWarner.

Новый пикап получился крупнее «стандартного» Poer, который продается в России. Так, размеры Shanhai Poer составляют 5440 x 1991 x 1886 мм. Это лишь на 4, 6 и 4 см соответственно больше размеров нынешнего флагмана. А вот колесная база теперь солиднее – 3350 вместо 3230 мм. Из-за просторной пятиместной кабины грузовая площадка получилась негабаритной. При этом кузов открывается и обычным способом – откидыванием борта, и уникальным. Задняя стенка делится на две неравные распашные створки. В будущем Shanhai Poer должен получить длиннобазную версию большей грузоподъемности, а также с турбодизельным мотором объемом 2,4 литра и гибридной системой с 2.0T.

По данным АО «ППК»*, за 8 месяцев нынешнего года жители нашей страны приобрели 341 новый пикап Great Wall Poer. Это в 2,5 раза больше, чем за январь – август 2021 года.

Сколько всего автомобилей Great Wall уже зарегистрировано в России и кто их владельцы? Об этом и не только читайте в новом маркетинговом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Haval