АВТОВАЗ прекратил продажи седана LADA Vesta Cross

Семейство LADA Vesta, переживающее свое перерождение в Vesta NG и переезд из Ижевска в Тольятти, похоже, лишилось одной из модификаций. Из конфигуратора на официальном сайте АВТОВАЗа исчезла внедорожная версия седана Vesta Cross, сообщает портал «Лада.Онлайн». Будет ли эта модификация выпускаться в дальнейшем, в пресс-службе АВТОВАЗа не уточнили, заявив только, что все актуальные комплектации размещены на сайте. Таким образом, можно сделать вывод, что дорестайлинговые автомобили LADA Vesta Cross у дилеров остались в единичных экземплярах, а возобновится производство флагманского семейства, как известно, уже в обновленной версии.

Напомним, серийное производство седана LADA Vesta Cross началось в апреле 2018 года, а в продажу эта версия поступила в июне того же года. Особенностями конструкции седана LADA Vesta Cross автомобиля являются защитный пластиковый обвес кузова и специальные настройки шасси. Модель обладает рекордным для своего класса дорожным просветом в 203 мм. На сегодняшний день рекомендованная розничная цена этой модификации составляет от 1 млн 269 тыс. 900 рублей до 1 млн 515 тыс. 900 рублей.

Напомним, в феврале 2022-го завод «ЛАДА Ижевск» начал производство обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале августа с конвейера ижевского предприятия сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих. Таким образом, производство флагманской модели LADA на мощностях завода в Ижевске завершено, и теперь ее выпуск будет возобновлен уже на основной площадке АВТОВАЗа в Тольятти в начале весны 2023-го. Инвестиции в перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Как рассчитывают на АВТОВАЗе, проект по выпуску модели на линии B0 быстро окупится и выйдет на рентабельность уже в конце следующего года.

По итогам восьми месяцев 2022 года в России было куплено 27669 автомобилей LADA Vesta, что на 64% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате флагманская модель АВТОВАЗа заняла второе место в рейтинге самых популярных автомобилей в России после LADA Granta, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОВАЗ