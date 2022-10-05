Lamborghini выпустила последний суперкар Aventador

Компания Lamborghini объявила о завершении выпуска суперкара Aventador. Последним экземпляром стал родстер Aventador LP 780-4 Ultimae в специально разработанном студией персонализации Ad Personam светло-голубом оттенке, который отправится в Швейцарию. Таким образом Lamborghini попрощалась с культовой моделью, которая выпускалась более 10 лет, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Lamborghini впервые представила Aventador, пришедший на смену модели Murcielago, в 2011 году под именем Aventador LP 700-4. Число 700 в названии указывало на количество лошадиных сил, цифра четыре – на полный привод, а LP (Longitudinale Posteriore) – на заднее продольное расположение мотора. За дизайн купе отвечал глава студии Centro Stile Lamborghini Филиппо Перини.

За 11 лет Lamborghini выпустила 11465 экземпляров суперкара, доставленных по всему миру. Он пережил восемь модификаций и более 10 лимитированных выпусков. Персонализацию у мастеров Ad Personam, которые разработали специально для Aventador 200 уникальных цветов и отделок, заказали 85% клиентов.

Примечательно, что Lamborghini реализовала больше Aventador, чем всех предыдущих моделей с V12. На пятый год выпуска марка продала 5-тысячный экземпляр: таким образом, уже тогда суперкар побил рекорд Murcielago. В 2020 году хозяина нашел Aventador с порядковым номером 10 000. Модель оснащалась 6,5-литровым V-образным мотором с 12 цилиндрами, мощность которого составляла от 700 до 780 л.с. в разных версиях. Совместно с агрегатом работает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями и система полного привода.

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Фото: Lamborghini