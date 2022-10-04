Kia обновила «китайский» седан Cerato

Компания Kia представила в Китае рестайлинговый седан Kia K3 (Cerato на других рынках), который появится у местных дилеров до конца года.

Как пишет портал Motor.ru, после обновления Kia K3 стал больше похож на глобальную версию модели и на старшую Kia K5. Причем изменилась не только передняя часть, но и задний бампер вместе с фонарями.

В салоне обращает внимание сенсорный блок климат-контроля, широкоформатный центральный дисплей и цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма вместо прежнего 7-дюймового экрана. Селектор трансмиссии тоже новый – с индикацией режимов на самой рукоятке.

Базовый двигатель Kia K3 – это по-прежнему «атмосферник» 1.5 (115 л.с.), совмещенный с вариатором IVT. Турбомотор 1.4 T-GDI тоже сохранился, но стал мощнее: теперь 140 л.с. вместо 130-ти. Он работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Кроме того, нынешний седан еще может быть электромобилем (184 л.с., 310 Нм, 48,6 кВтч), но его пока не обновили.

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Фото: Kia