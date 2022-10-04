Производители автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский» получат господдержку

Минпромторг РФ, правительство Волгоградской области и администрация города Волжский подписали специнвестконтракты с производителями автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский». Согласно соглашениям, компании обязуются реализовать инвестиционный проект по внедрению технологии использования сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, объем инвестиций «Волгабас» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей, а объем инвестиций «Волгабас Волжский» в рамках СПИКа составит 708 млн рублей. В течение срока действия контракта (9,5 лет) инвесторы обязуются выпустить более 4 тыс. низкопольных автобусов.

Напомним, общие производственные мощности ГК «Волгабас» в Волгоградской и Владимирской областях позволяют выпускать до 3 тыс. автобусов в год. Компания производит дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения.

В первом полугодии 2022 года ГК «Волгабас» выпустила 430 автобусов различных моделей, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В планах группы компаний произвести по итогам года не менее 1 тыс. автобусов и расширить географию своего присутствия. Техника, собранная на заводе в Волжском, на сегодняшний день поставляется в 40 регионов страны.

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Фото: «Волгабас»