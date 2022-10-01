Mercedes-Benz готовит модель с самым мощным четырехцилиндровым мотором

Компания Mercedes-Benz раскрыла подробности о новинке, которая заменит в линейке производителя уходящий с рынка С 63 AMG – модель С 63 S E Perfomance. Она получит гибридную силовую установку общей мощностью 671 л.с. с максимальным крутящим моментом 1020 Нм. Это на 168 л.с. и 320 Нм больше, чем у предшественника.

Как пишет портал Autonews.ru, таких показателей удалось достичь благодаря сочетанию самого мощного в истории четырехцилиндрового мотора M139l и расположенного сзади электродвигателя с двухступенчатой КП. Бензиновый агрегат похож на тот, что устанавливается на C 43, но получил новую версию турбонаддува. Это позволило поднять показатели двигателя до 469 л.с. и 545 Нм максимального крутящего момента, что сделало его самым мощным в истории четырехцилиндровым мотором в истории.

Электромотор развивает мощность 201 л.с. Заявленное время разгона до 100 км/ч – 3,3 с, максимальная скорость – 280 км/ч (ограничена электроникой на отметке 250 км/ч). Электродвигатель также оснащен дифференциалом повышенного трения с электронным управлением. Мощность может передаваться либо на задние колеса, либо на передние, обеспечивая полный привод в сценариях вождения на бензине, гибриде или электричестве. Система полного привода имеет режим дрифта, как и другие модели AMG.

Фактически C 63 SE Performance – это подключаемый гибрид, но на электрической тяге автомобиль может проехать всего 11 км. Что касается шасси новинки, то в подвеске используются стальные пружины и электрорегулируемые амортизаторы. Автомобиль будет на 7,6 см длиннее обычного седана С-класса, а колесная база вырастет на 1 см.

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Фото: Mercedes-Benz