Mitsubishi Outlander получил турбомотор

Китайское совместное предприятие GAC-Mitsubishi объявило о старте продаж нового Outlander с турбомотором. Премьера этой модификации состоялась на прошедшем недавно автосалоне в Чэнду.

Как пишет портал Motor.ru, в Китае кроссовер будет оснащаться четырехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра от кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross, вариатором и полным приводом приводом S-AWC.

На Eclipse Cross «турбочетверка» 4B40 развивает 161 л.с. и 260 Нм крутящего момента, но для старшей модели отдачу увеличили до 163 л.с. и 280 Нм.

Из других особенностей китайского Outlander – мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма, хотя на японские машины ставят 9-дюймовые экраны. В остальном кроссовер повторяет глобальную модель: в списке оснащения значатся виртуальная приборная панель (12,3 дюйма), проекционный дисплей диагональю (10,8 дюйма) и камеры кругового обзора.

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Фото: autohome.com.cn

