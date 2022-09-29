Dodge представил лимитированный Challenger Black Ghost

Компания Dodge представила предпоследнюю модель из «прощальной» серии Last Call – Challenger Black Ghost. Всего компания планирует выпустить 300 таких машин, сообщает портал Motor.ru.

Новый Dodge Challenger Black Ghost стилизован под звезду уличных гонок в Детройте 1970-х, черный Challenger R/T SE. Он тоже выкрашен в черный цвет и украшен уникальной виниловой графикой на крыше с текстурой «под кожу аллигатора». За 20-дюймовыми колесами просматриваются черные тормозные суппорты Brembo. Передаточное число главной передачи увеличено до 3,09:1, а мощность компрессорного HEMI V8 6.2 – до 818 л.с.

Салон маслкара украсили шильдик Black Ghost на приборной панели, сиденья с комбинированной обивкой из кожи Laguna и искусственной замши, а также обтянутый алькантарой руль с красным логотипом SRT.

Купе составит компанию уже представленным Charger King Daytona, Challenger Shakedown, Charger Super Bee, Challenger Scat Pack Swinger и Charger Scat Pack Swinger. Последний, седьмой автомобиль серии Last Call рассекретят в ноябре на шоу SEMA. По предварительной информации, это будет 900-сильный Challenger с мотором на биоэтаноле.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Dodge