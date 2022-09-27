Citroen представил новый логотип

Компания Citroen представила новый логотип и фирменный стиль бренда. Первым носителем нового шильдика станет концепт, который будет представлен в конце сентября.

Как пишет портал Motor.ru, новый логотип, который, спустя более века эволюции, переосмысляет первую эмблему французской марки. В его основе остался исторический «двойной шеврон» – сочетание двух изогнутых полос, которые теперь заключены в овал, как на логотипе 1919 года. В 1959 году овал изменил положение, а в 1985 году был исключен из дизайна. Кроме этого, под овалом расположена надпись с наименованием бренда, которая впервые присоединилась к эмблеме в 1966 году. Вместе с логотипом дебютировал новый слоган: «Ничто так не движет нами, как Citroеn».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Citroen уже к 2030 году планирует полностью отказаться от бензиновых моторов в Европе. Так, уже осенью 2023 года в продаже появится электрический Citroen C3, затем должен быть показан кроссовер e-C3 Aircross, а на 2025 год намечена премьера еще одного кроссовера – e-C5 Aircross. Одновременно с этим на электричество будет переходить и коммерческая техника – первым станет e-Berlingo. Между тем, в Китае и на рынках развивающихся стран автопроизводитель намерен продавать бензиновые и дизельные машины еще долго.

В России в настоящий момент модельная линейка Citroen состоит из одного седана (C4 Sedan), двух кроссоверов (C3 Aircross и С5 Aircross), грузопассажирского Berlingo Multispace и нескольких вариантов минивэна Spacetourer.

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Фото: Citroen