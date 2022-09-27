Subaru представила новый кроссовер Crosstrek

Компания Subaru представила кроссовер XV нового поколения, который теперь на всех рынках будет продаваться под названием Crosstrek. В Японии новинка появится в начале следующего года.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Subaru Crosstrek построен на модернизированной платформе SGP (Subaru Global Platform). Кроссовер получил светодиодную оптику, рейлинги на крыше, новую решетку радиатора и другие бамперы. Также машину укомплектовали модернизированной подвеской с улучшенными характеристиками пружин и амортизаторов. Клиренс у Subaru Crosstrek составляет 200 мм.

В салоне машины установили новую панель приборов и вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 11,6 дюйма. Для автомобиля предлагается фирменный пакет безопасности EyeSight Safety Plus, в который входят система автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль и система предаварийного управления акселератором. Кроме того, в оснащении Subaru Crosstrek есть функция мониторинга слепых зон, система помощи удержания в полосе движения и системы оценки усталости водителя.