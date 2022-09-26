Volkswagen представил новый Polo Sedan

Компания Volkswagen представила новый Polo Sedan, который предназначается для рынка ЮАР и экспортируется в эту страну из Индии. Новинка представляет собой немного перелицованную версию модели Volkswagen Virtus. Цены на Polo Sedan стартуют от 318,3 тыс. южноафриканских рэндов (1 млн 085 тыс. рублей по текущему курсу), а топовая версия машины обойдется в 365,5 тыс. южноафриканских рэндов (1 млн 246 тыс. руб.).

Как пишет портал Autonews.ru, Polo Sedan построен на платформе MQB-A0-IN. Длина седана составляет 4561 мм, ширина – 1752 мм, а высота – 1507 мм. Четырехдверка получила светодиодную оптику, хромированную решетку радиатора и рельефный капот. В базовой версии автомобиль оборудуется парктрониками, кондиционером и мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем. Старшие версии Polo Sedan предлагаются с камерой заднего вида, беспроводной зарядкой и фоновой подсветкой.

Новинку можно купить с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 110 л.с., который работает совместно с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic.