Chevrolet Tahoe получил спортивную версию

Компания Chevrolet представила новую модификацию внедорожника Tahoe последнего поколения – спортивное исполнение RST Performance Edition. Новинка поступит в продажу до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», атмосферный 6,2-литровый V8 получил спортивный впуск и новую выхлопную систему из каталога Chevrolet Performance, что позволило повысить мощность двигателя на 13 л.с, до 433 л.с. Мотор сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Кроссовер Chevrolet Tahoe RST Performance Edition отличают новые пружины и амортизаторы, перенастроенное шасси, уменьшенный дорожный просвет, усиленные тормоза Brembo и перекалиброванную педаль тормоза, а также шины Firestone Firehawk Pursuit и черные 20-дюймовые колеса. Эти элементы заимствованы у полицейской модификации внедорожника Chevrolet Tahoe Police Pursuit Vehicle. Напомним, премьера нового Chevrolet Tahoe состоялась зимой 2019 года, а версия для полиции появилась весной 2020 года.

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Фото: Chevrolet