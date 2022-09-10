Раскрыты характеристики нового электрокроссовера Lifan

Флагманский электрический кроссовер Livan RL9 зарегистрирован в базе Министерства промышленности КНР. По всей видимости, модель готова к старту производства.

Как пишет портал «Китайские автомобили», RL9 станет флагманом модельного ряда Livan, образованной после того, как компания Lifan была продана концерну Geely. По большому счету, этот кроссовер представляет собой видоизмененный Geely Haoyue. Отличаются они только передней частью и силовой установкой.

Как выяснилось, модель будет представлена в шести- и семиместной версиях. Размеры автомобиля – 4845 x 1890 x 1778 мм, колесная база – 2825 мм. Силовая установка будет состоять из одного электромотора TZ180XY150 мощностью в 204 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 163 км/ч. Cведений о батарее и дальности хода пока нет. Известно только, что машина получит литий-ионный аккумулятор компании CATL.

Напомним, что первой моделью новообразованной марки Livan стал уже слегка устаревший электрический минивэн на базе Geely Jiaji. Ранее он фигурировал под названием Maple 80V, но вскоре получил комбинированное название Livan Maple 80V Pro и отличается от своего предшественника наличием более совершенной системы быстрой замены батарей.

Также известно о купеобразном вседорожнике Livan 7, представленном еще в июле. Пока что о нем нет никакой информации, однако еще во время своего дебюта представители компании заявляли, что он будет достигать первой «сотни» всего за 4,9 секунды и сможет преодолевать от 550 до 750 км на одной зарядке в зависимости от версии.

Какие модели из КНР могут пополнить наш рынок – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Министерство промышленности КНР