Land Rover Defender получил юбилейную спецверсию

Компания Land Rover представила спецверсию внедорожника Defender, подготовленную к 75-летию модели, который будет отмечаться в следующем году. Напомним, предшественник Defender, внедорожник Series I, был представлен в 1948 году на автошоу в Амстердаме. Автомобиль, который должен был стать временным финансовым подспорьем для компании после войны, оказался долгожителем и обрел статус культового.

Как пишет портал Motor.ru, 75th Limited Edition доступна для Land Rover Defender с индексом 90 и 110, но не для длиннобазного 130. Трехдверный вариант оценили в 85 тыс. 995 фунтов стерлингов (5,9 млн рублей по текущему курсу), а пятидверный – в 89 тыс. 995 фунтов (6,2 млн рублей). Прием заказов на новинку уже стартовал, но количество экземпляров пока не раскрывается: вполне возможно, что тираж ограничат 75 внедорожниками – по количеству прожитых моделью лет – как это обычно бывает в лимитированных версиях.

Итак, внедорожник в спецверсии 75th Limited Edition выкрашен в зеленый цвет Grasmere Green, отсылающий к оттенку кузова оригинального Series I. Его применили по-максимуму: в зеленый выкрашены пятиспицевые колесные диски, вставки в переднюю панель и дверные карты. Кроме исторического цвета, Defender получил специальный бейджик с надписью «75 Years» под ручкой задней двери.

Сиденья юбилейного Defender обтянуты материалом Resist черного цвета, а центральная консоль отделана тканью Robustec – самой прочной, используемой в оформлении внедорожника. Вместе с автомобилем дебютировала линейка аксессуаров Lifestyle Collection в том же Grasmere Green, включающая в себя часы с двумя ремешками, рюкзак и брендированную одежду.

В основе 75th Limited Edition – богатая комплектация HSE, в оснащение которой входят матричные фары, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, отсек для беспроводной зарядки смартфона, трехзонный климат-контроль и мультимедийная система Pivi Pro с 11,4-дюймовым дисплеем. Также в списке – новейшее поколение системы Terrain Response.

В технической части без изменений: Defender предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с подключаемой гибридной силовой установкой P400e.

Во сколько обходится содержание автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Land Rover