Более 400 кроссоверов Lexus NX попали под отзыв в России

Компания «Тойота Мотор» 19 сентября обявила об отзыве 419 кроссоверов Lexus NX 250 и NX 350, реализованных с 16 января 2022 года по настоящее время. Причины отзыва: из-за неправильного программирования управляющего компьютера система помощи отслеживания полосы движения программное значение верхнего предела угла поворота рулевого колеса может быть достигнуто раньше, чем ожидалось, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Также существует вероятность того, что ЭБУ системой противоскольжения в узле привода тормозов может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим, при котором включается контрольная лампа неисправности, отображается информационное сообщение на многофункциональном дисплее «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру» и предотвращается включение или отключение привода электронного стояночного тормоза. На всех автомобилях будет выполнено перепрограммирование управляющего компьютера системой помощи отслеживания полосы движения и блока управления системой противоскольжения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в начале марта поставки автомобилей Lexus в Россию были временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. Между тем, с 5 апреля правительство Японии ввело запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности.

Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Lexus