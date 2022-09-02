Падение авторынка Литвы в августе закончилось?

Больше года (14 месяцев) эксперты агентства «АВТОСТАТ» ежемесячно фиксируют в Литве падение продаж новых автомобилей. Так, в июле литовский авторынок рынок снизил объемы на треть, а перед этим несколько месяцев подряд падение тоже выражалось двузначными числами. Наконец, в августе 2022 года эксперты заговорили о некой стабилизации в продажах машин: в этом месяце тоже зафиксирован «минус», но он минимальный (-0,6%).

В стране было реализовано 2636 легких и легких коммерческих автомобиля. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на информацию, предоставленную госпредприятием «Регитра». При этом рынок легковых машин в июле снизился на 4,6% до 2262 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей - вырос на 33,6% до 374 единиц.

В марочном рейтинге здесь в очередной раз сменился лидер: на первое место вышла Тоyota, реализовав 573 автомобиля. Японскому бренду удалось сместить немецкий Volkswagen на вторую позицию (429 шт.). На третьей строчке рейтинговой таблицы оказался французский Peugeot (195 шт.). В премиальном сегменте BMW сохранил свое лидерство, продав 120 автомобилей.

В августовском модельном рейтинге в тройку лидеров вошли: Toyota Corolla (134 шт.), Toyota RAV4 (120 шт.), Volkswagen Taigo (105 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей на первом месте - Peugeot Partner (94 шт.).

В августе в Литве снизились продажи новых электромобилей, которые, несмотря на общее падение рынка, несколько месяцев подряд демонстрировали хороший рост. Однако в августе жители страны приобрели всего 116 электромобилей (EV), что на 21,1% меньше, чем год назад. Самая популярная «электричка» в прошлом месяце - Volkswagen ID.4, купленная в количестве 18 экземпляров.

В целом же за январь - август в стране было зарегистрировано 20 705 новых машин. Это на 22,8% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года (26 834 шт.).

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Фото: Toyota Lietuva