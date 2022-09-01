За весь август цены на автомобили подняли три компании

В течение августа нынешнего года повышение цен на автомобили произошло только у трех компаний. Такой вывод делают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, проведенного порталом «Цена Авто».

Так, в последний месяц лета британский премиум-бренд MINI поднял цены на все модели, кроме электромобиля. Удорожание по ним составило от 137 000 до 160 000 рублей, что эквивалентно 4 – 22% (в зависимости от модели).

Отечественный АВТОВАЗ повысил цены на две модели. Седан LADA Granta Drive Active в версии Classic’22 прибавил в цене 5 000 рублей, а в комплектации Comfort’22 – 44 000 рублей. Таким образом, удорожание этой модели составило от 0,6% до 5,2%. А вот семейство автомобилей LADA Largus во всех комплектациях стало дороже на 65 000 рублей, или на 4,5 – 5,3%.

Японская компания Mitsubishi изменила стоимость у четырех из шести комплектаций внедорожника Pajero Sport, которые стали дороже на 30 тысяч рублей, или 0,5%.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в течение лета, помимо трех перечисленных марок, цены на свои автомобили скорректировали еще две. В июне это сделал немецкий премиум-бренд BMW (понизил цены на весь модельный ряд), а в июле – китайский JAC (увеличил их у трех из пяти моделей).

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Фото: АВТОСТАТ