Калифорния к 2035 году запретит продажи автомобилей с ДВС

Власти Калифорнии объявили о планах полностью запретить с 2035 года продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Все новые машины через 13 лет должны быть в этом американском штате электрическими, гибридными или использовать любую другую экологически чистую энергию (например, быть водородными или питаться от солнечных батарей).

Как пишет портал Autonews.ru, запрет будет вводиться постепенно. Так, в 2026 году 35% продаваемых новых автомобилей будут гибридными или чистыми электромобилями, к 2030 году их доля должна вырасти до 68%, а к 2035 – до 100%. Речь в данном случае идет только о новых автомобилях, полного запрета на эксплуатацию машин с ДВС в США пока еще не вводят.

Чиновники Калифорнии заявили, что благодаря новым правилам к 2037 году воздух станет чище на 25% по сравнению с нынешними показателями. Отметим, что Калифорния исторически лидирует в США в борьбе с загрязнением воздуха. Но после того, как решение властей Калифорнии будет одобрено федеральным правительством США, около трети других штатов Америки могут последовать ее примеру.

Кстати, желание запретить продажу машин с бензиновыми моторами есть не только у властей Калифорнии. Аналогичный тренд присутствует и в Китае: власти провинции Хайнань заявили, что планируют через 8 лет – к 2030 году – полностью запретить продажу машин с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями. По данным агентства «Синьхуа», уже к 2025 году на электричество будет переведен весь государственный транспорт, а также грузовики и автобусы. А еще через пять лет запретят продажу машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), плюс будут приняты серьезные меры к ограничению эксплуатации таких автомобилей.

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