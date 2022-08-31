Новый Range Rover получил лимитированное исполнение SV Carmel Edition

Внедорожник Range Rover получил эксклюзивное исполнение SV Carmel Edition, разработанное заводским подразделением Special Vehicle Operations (SVO) для рынка Северной Америки. Премьера новинки состоялась в Калифорнии в рамках Monterey Car Week и все 17 запланированных к производству внедорожников предложены только гостям Range Rover House. Стоимость эксклюзивного автомобиля составляет 345 тыс. долларов, из которых часть будет направлена Национальному морскому заповеднику Монтерей-Бей, пишет портал Motor.ru.

За основу эксклюзивного Range Rover взят длиннобазный внедорожник в четырехместном варианте SV Signature Suite с выдвижным столиком Club Table и встроенным в центральную консоль холодильником с комплектом посуды Dartington Crystal с гравировкой SV. Автомобиль получил керамические элементы декора цвета Gloss White и Satin White с рельефным мозаичным рисунком, а особенностью салона стала двухцветная отделка близкой к анилиновой кожей.