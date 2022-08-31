Новый Range Rover получил лимитированное исполнение SV Carmel Edition | АВТОСТАТ

Новый Range Rover получил лимитированное исполнение SV Carmel Edition

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Новый Range Rover получил лимитированное исполнение SV Carmel Edition

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Внедорожник Range Rover получил эксклюзивное исполнение SV Carmel Edition, разработанное заводским подразделением Special Vehicle Operations (SVO) для рынка Северной Америки. Премьера новинки состоялась в Калифорнии в рамках Monterey Car Week и все 17 запланированных к производству внедорожников предложены только гостям Range Rover House. Стоимость эксклюзивного автомобиля составляет 345 тыс. долларов, из которых часть будет направлена Национальному морскому заповеднику Монтерей-Бей, пишет портал Motor.ru.

За основу эксклюзивного Range Rover взят длиннобазный внедорожник в четырехместном варианте SV Signature Suite с выдвижным столиком Club Table и встроенным в центральную консоль холодильником с комплектом посуды Dartington Crystal с гравировкой SV. Автомобиль получил керамические элементы декора цвета Gloss White и Satin White с рельефным мозаичным рисунком, а особенностью салона стала двухцветная отделка близкой к анилиновой кожей.

Новый Range Rover получил лимитированное исполнение SV Carmel Edition

Передние сиденья выполнены в цвете Liberty Blue, а задние – в цвете Caraway. Визуально Range Rover SV Carmel Edition можно отличить по уникальному цвету кузова Bespoke Satin Bronze, 23-дюймовым колесам Diamond Turned оттенка Dark Grey Gloss со вставками Satin Bronze.

Технически модель не поменялась, сохранив турбированный 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Фото: Land Rover

Источник: АВТОСТАТ

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