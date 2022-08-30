Ford сократит 3 тысячи сотрудников по всему миру

Компания Ford Motor сократит в общей сложности 3 тыс. сотрудников из числа инженерно-технического персонала в рамках переориентирования производства на электромобили. Сокращения коснутся в основном отделений компании в США, Канаде и Индии. На конец 2021 года в Ford Motor работало более 186 тыс. человек по всему миру, из них более 90 тысяч – в США, пишет газета «Коммерсант».

В настоящее время значительная часть инженерно-технического персонала Ford Motor, как и у большинства крупных автопроизводителей, специализируется на производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для масштабного перехода на производство электромобилей необходимо больше соответствующих специалистов. «Чтобы построить такое будущее, необходимы перемена и перестройка практически всех аспектов того, как мы работали на протяжении более века. Это требует целеустремленности, ясности и скорости. И… это означает перераспределение ресурсов и пересмотр структуры издержек, которая является неконкурентоспособной в сравнении с традиционными и новыми конкурентами»,– говорится в циркуляре Ford Motor.

Напомним, ранее стало известно, что американский автопроизводитель создаст два отдельных подразделения, одно из которых – Ford Model E – будет заниматься электромобилями, а второе – Ford Blue – автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Оба бизнеса продолжат работать в рамках одной компании, но у каждого из них будут собственное руководство и отдельная финансовая отчетность.

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Фото: Ford